民進黨副秘書長林飛帆上週指控台灣宗教系統與大陸相連，對台進行「紅色滲透」，引發宗教界不滿，痛批林把宗教帶入政治鬥爭。林飛帆受訪表示，他當天要表達的是，部分特定宮廟系統被統促黨滲透，或者是像先前彰化碧雲禪寺的例子，部分宮廟系統受到中國勢力的影響，並不是泛指所有宗教。

今天記者會中，法師釋淨耀說，林飛帆應該虛心接受抗議、真誠抱歉，「年輕人這樣隨意講，對小英總統的選舉絕對沒有幫助」。

(中時 )