抹紅宗教團體 林飛帆：不是泛指所有宗教 18:132019/07/25 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨副秘書長林飛帆上週指控台灣宗教系統與大陸相連，對台進行「紅色滲透」，引發宗教界不滿，痛批林把宗教帶入政治鬥爭。林飛帆受訪表示，他當天要表達的是，部分特定宮廟系統被統促黨滲透，或者是像先前彰化碧雲禪寺的例子，部分宮廟系統受到中國勢力的影響，並不是泛指所有宗教。 今天記者會中，法師釋淨耀說，林飛帆應該虛心接受抗議、真誠抱歉，「年輕人這樣隨意講，對小英總統的選舉絕對沒有幫助」。 (中時 ) #宗教團體 #林飛帆 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸批彭斯、蓬佩奧 虛偽的邪教分子 04:092019/07/21 焦點新聞 車禍協調不成 女再酒駕連3圈衝撞4車 09:252019/07/22 社會 酒駕女撞人群 民眾嗆警快開槍 04:102019/07/23 社會新聞 澎湖泉州 重啟宗教直航 04:102019/07/23 地方新聞 蘇揆：大型車視覺輔助系統 政府補助最高4千元 11:162019/07/23 政治 大型車加裝視覺輔助系統 年底前最高可補助4000元 11:432019/07/23 政治 李鵬子女 活躍於大陸政壇 20:232019/07/23 兩岸 新北績優宗教團體表揚 百歲人瑞現身領獎 17:482019/07/24 生活 靈鷲山無生道場、聖山寺 蟬聯新北績優宗教團體 17:492019/07/24 生活 抗議林飛帆抹紅 宗教團體：應虛心接受抗議 16:302019/07/25 政治 政治熱門新聞 走私菸燒到陳菊 他曝：要小英的命 - 政治 藍綠對決最新民調 韓領先但非大贏 - 政治 私菸陋習？他爆蔡英文和馬英九最大區別 - 政治 私菸風暴對蔡英文有多傷？親綠民調看出玄機 - 政治 私菸案延燒4天 黃暐瀚說句內心話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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