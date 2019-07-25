國民黨28日全代會預定通過提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，而韓隨即啟動下鄉之旅，首站8月3日將來到桃園市，市議會議長邱奕勝接下桃園市競選總部主委，預計號召20萬人造勢，邱奕勝表示，目前有2個方案，一為白天宮廟定點參訪、晚上大溪longstay，第二為大型造勢活動，將由韓陣營二擇一決定。
「起手式很重要！」根據了解，地方希望辦大型造勢活動，尤其是首場下鄉，桃園更不能漏氣，但韓陣營卻希望先走基層了解民意，大型活動待靠近投票的年底前再舉行，不同意見僵持不下，最後投票仍以大型造勢為占多數民意，最後會議決定「兩案併呈」，由韓陣營近日自行決定。
「南部才有韓粉嗎？那就錯了，大家都在搶人！」市議員萬美玲說，當韓國瑜要來桃園造勢消息傳出後，服務處電話天天占線。
而黃敬平議員說，立委陳學聖在會議時有轉達韓國瑜想法，但此場造勢是韓國瑜在全代會通過提名後的首場，為象徵性參選開跑不能等閒視之，要讓外縣市看到桃園團結輔選的能量。
黨部初步擬定要在八德擴大重劃區、建德路封街辦理，目前也申請路權，「就像一把寶劍刺進心臟裡！」黃敬平說，八德區是市長鄭文燦的故鄉，「這也是宣示主權與決心」，同時也會打造韓國瑜夜市，讓韓粉攤商進駐。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。