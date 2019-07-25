桃園市議會議長邱奕勝（左）接任韓國瑜桃園市競選總部主委，與韓陣營代表、立委沈智慧（右）互動密切。（甘嘉雯攝）

前花蓮縣長傅崐萁（中）前來參加韓國瑜桃園造勢籌備會議。（甘嘉雯攝）

立法委員沈智慧（右）代表韓陣營來桃園市，參加桃園造勢籌備會議。（甘嘉雯攝）

桃園市立委參選人萬美玲表示，桃園市的韓粉相當多。（甘嘉雯攝）

國民黨28日全代會預定通過提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，首場下鄉之旅選在桃園市，目前市黨部挑選幾個地方，其中在桃園市長鄭文燦故鄉八德區，市議員黃敬平（圖）表示，造勢場合猶如一把寶劍插入心臟。（甘嘉雯攝）

國民黨28日全代會預定通過提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，首場下鄉之旅選在桃園市，目前市黨部挑選幾個地方，其中在桃園市長鄭文燦故鄉八德區，市議員黃敬平表示，造勢場合猶如一把寶劍插入心臟。（甘嘉雯攝）

國民黨28日全代會預定通過提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，而韓隨即啟動下鄉之旅，首站8月3日將來到桃園市，市議會議長邱奕勝接下桃園市競選總部主委，預計號召20萬人造勢，邱奕勝表示，目前有2個方案，一為白天宮廟定點參訪、晚上大溪longstay，第二為大型造勢活動，將由韓陣營二擇一決定。

「起手式很重要！」根據了解，地方希望辦大型造勢活動，尤其是首場下鄉，桃園更不能漏氣，但韓陣營卻希望先走基層了解民意，大型活動待靠近投票的年底前再舉行，不同意見僵持不下，最後投票仍以大型造勢為占多數民意，最後會議決定「兩案併呈」，由韓陣營近日自行決定。

「南部才有韓粉嗎？那就錯了，大家都在搶人！」市議員萬美玲說，當韓國瑜要來桃園造勢消息傳出後，服務處電話天天占線。

而黃敬平議員說，立委陳學聖在會議時有轉達韓國瑜想法，但此場造勢是韓國瑜在全代會通過提名後的首場，為象徵性參選開跑不能等閒視之，要讓外縣市看到桃園團結輔選的能量。

黨部初步擬定要在八德擴大重劃區、建德路封街辦理，目前也申請路權，「就像一把寶劍刺進心臟裡！」黃敬平說，八德區是市長鄭文燦的故鄉，「這也是宣示主權與決心」，同時也會打造韓國瑜夜市，讓韓粉攤商進駐。

(中時 )