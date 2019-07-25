攝護腺癌病友林先生（左）贈送感謝獎座給童綜合醫院副院長歐宴泉。（王文吉攝）

童綜合醫院聯合中部超過50家醫院及診所，發起萬人免費篩檢8月起跑。（王文吉攝）

為降低攝護腺癌晚期發現的比率，童綜合醫院及中華民國泌尿腫瘤關懷協會合作，發起「父親節要愛不要癌」萬人PSA（攝護腺指數）公益篩檢活動，聯合中部超過50家醫院及診所提供免費PSA抽血篩檢。1萬名免費篩檢名額在8月開放使用，呼籲民眾可揪50歲以上男性家中成員前往受檢，共同照顧家人的健康。

童綜合醫院25日舉辦「父親節要愛不要癌」攝護腺公益篩檢啟動記者會，台中市衛生局、梧棲區公所及響應活動的各醫療院所等代表，齊聚進行魔電球啟動儀式，預祝萬人篩檢圓滿成功，攝護腺癌病友也到場分享自身經歷。

63歲魏先生說，自己原本就患有胃癌，在進行骨頭掃瞄檢查時，又意外發現疑似攝護腺腫瘤，PSA篩檢指數飆到40以上，進一步檢查發現已是攝護腺癌第四期，所幸經手術及治療後，目前恢復狀況良好。

魏先生說，年齡大他一歲的哥哥得知他罹癌，也決定進行徹底的健康檢查，沒想到也發現疑似攝護腺腫瘤，決定動手術切除，之後經病理檢查確認為攝護腺癌三期。他呼籲有家族病史的民眾罹癌機率高，千萬不要輕忽。

73歲病友林先生表示，自己本是運動健將，參加業餘馬拉松賽事超過30年，某次健康檢查意外檢查出PSA指數高達69，跑了3家醫院都告知他指數過高，幾乎可以確定是末期而不願開刀，所幸最終經歐宴泉副院長手術後，目前預後狀況良好，因此他選擇站出來分享經驗。

童綜合醫院研發副院長歐宴泉表示，攝護腺癌是可以早期發現早期治療的疾病，若拖到晚期才處理，會對病人及家庭造成莫大負擔。2016年國健署統計，台灣攝護腺癌病人第三期加第四期佔54％，高過半數病人都是在晚期才發現罹癌，治療難度高，癒後效果又較差。

歐宴泉指出，與女性子宮頸癌相比，男性攝護腺癌目前沒有獲得國家補助，民眾對攝護腺癌的認知也較少，發生率及死亡率分別是子宮頸癌的3.7倍及2倍，因此決定與其他各院所及社會善心企業及人士一同推動PSA公益篩檢，希望能喚起國人對於攝護腺癌的重視。

童綜合醫院指出，參與篩檢活動的醫療院所橫跨中部縣市，包括中山附醫、國軍台中總醫院、東勢農民醫院、大里仁愛醫院、為恭紀念醫院、秀傳紀念醫院、澄清綜合醫院、元亨診所、鹿港豐安診所等48家，只要符合50歲以上男性，或40歲以上具攝護腺癌家族病史男性的篩檢資格，就可自由選擇任一地點免費受檢。

(中時 )