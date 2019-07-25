擴大2至4歲育兒津貼，8月起全國全面實施，蘆竹區公所為了因應預估申請津貼人數超過5000人，特開設第一會議室，安排8名支援人力，區長邱瑞朝表示，將以發放號碼牌方式，紓解開辦首月排隊人潮。

領取育兒津貼須符合3條件，包括綜所稅率未達20％的家庭、未請領育嬰留職停薪津貼及未接受公共、準公共化托育服務，至於地方與中央的政策銜接部分，目前桃園市有0-3歲育兒津貼3000元，高於中央的2500元補助，民眾可擇優申請，地方的補助不會馬上停止，但桃園市已將落日期程訂在2021年7月31日，即8月1日後，桃園市育兒津貼將調整為與中央一致。

邱瑞朝表示，有鑑於桃園市育兒津貼2015年4月開辦首月申請收件數高達2436件，為紓解擴大2至4歲育兒津貼蘆竹區開辦首月申請人潮，已提前於7月中旬安排其他課室支援人力及完成人員教育訓練，並製作大型宣導海報張貼於大門口及收件處。

(中時 )