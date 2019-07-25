HOGAN Active One針織布料男士休閒鞋，2萬7300元。（HOGAN提供）

HOGAN Interaction亮鏡面女士休閒鞋，2萬300元。（HOGAN提供）

HOGAN Active One霧面牛皮女士休閒鞋，2萬1300元。（HOGAN提供）

HOGAN Active One山羊皮革女士休閒鞋，2萬1300元。（HOGAN提供）

「之前搬家時，我把鞋子用黑色塑膠袋裝了放門口，結果被打掃阿姨以為是垃圾丟掉了。」歌手周興哲出席義大利名牌HOGAN秋冬發表會時，提到近期被誤丟15雙名牌鞋的慘案，當中甚至有全球限300雙、連穿都捨不得的運動鞋。

周興哲說：「當時很生氣、心很痛，後來只好當會有更多鞋子（會來）。」但他一丟鞋，就招來鞋類活動，也算是收之桑榆。其實他愛鞋成癡，雖坦言很容易受到外觀、顏色影響心動，但舒服仍相當重要，他大讚HOGAN不僅休閒、正裝都好搭，而且「非常舒服。」尤其是對於品牌特殊鞋墊的舒適感印象深刻。

周興哲日前與三立主播趙岱傳姐弟戀，對接下來七夕，他表示品牌有很多可愛的鞋款可以選擇，對情侶鞋可以接受，但若是情侶裝就「覺得太多了。」意指走低調放閃路線。HOGAN秋冬男女鞋均以極地為靈感，大量採用銀色鏡面、亮片折射、雷射鏤空等設計，展現有如極光般的光澤感，新登場的女士Interaction系列更是品牌少見的老爹鞋型。

(中時 )