12年前從大陸隻身來台打拚的丁噹，近日忙音樂劇《搭錯車》，甫結束臺中國家歌劇院的演出後，也規劃入厝30坪新家，為了因應台灣傳統「入宅習俗」趕在農曆七月前搬家，劇組人員也紛紛獻計各類「習俗」，包括看日子搬家、方位、風水、習俗等，丁噹也首次祭拜「地基主」祈福順利。

2007年時丁噹被唱片公司發掘，並推出個人首張專輯，為了追夢隻身來台北工作，當時租了5坪小套房，生活空間十分狹小，除了床、衣櫃之外，所有的東西必須精簡到最少，收拾行李時，房內空間無法讓行李箱完全張開，穿衣服時得彎下腰來，而洗澡和洗臉得共用同一個水龍頭，水管不通時丁噹還得當「黑手」自己修。

此次音樂劇《搭錯車》傳遞「家」的意義，而「家」對丁噹來說，「家是避風港，工作很累時，一回到家就很舒服，所以家的乾淨與舒適感很重要。」今年丁噹也順利從小套房換到30坪租屋，為了營造家的舒適感，和房東達成協議，斥資百萬裝潢打造現代田園風格，就是希望工作回到家能有「家」的歸屬感。丁噹接下來將持續投入工作，升級旗艦版的音樂劇《搭錯車》9月12日至15日高雄衛武營歌劇院，9月18日至22日臺北國家戲劇院登場。

(中時 )