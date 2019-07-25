今年是鄭怡出道40周年。（阿爾發音樂提供）

鄭怡今年出道40周年，日前加盟阿爾發音樂，將於8月1日推出新單曲〈記得〉，是她繼1991年《天堂》專輯後，睽違28年發表新作品！〈記得〉以鄭怡的人生故事打造，唱出她當年為了小孩，放下歌唱、主持光環移居加拿大15年，歷經許多不為人知的風風雨雨，錄音時她唱到淚流滿面、數度中斷。

當初一拿到新歌demo，鄭怡內心為之一震，直接對經紀人說：「糟了，我怕會哭到進不了錄音室。」她看著歌詞，想起自己初到加拿大時，人生地不熟，為了小孩的教育問題，多次和學校協商的無力感，又不能讓孩子們看到我們做為父母疲憊的身影，轉過身去又要微笑地面對所有的人事物。

她表示以前會考慮家人、顧慮一切，如今孩子長大也學成了，是時候勇敢追求自己的目標，「唱歌就是讓我最開心的事」！日前進錄音室首錄新歌，她唱到哽咽落淚，連工作人員也哭成一團，錄製完成後，鄭怡擔心歌曲中的鼻音太重，但公司覺得真實又有感情，決定「原音重現」，讓大家聽到她最有感情的歌聲。

(中時 )