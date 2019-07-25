◎特勤走私菸案 韓國瑜批蔡領導有問題

走私香菸案如雪球般越滾越大，高雄市長韓國瑜今（25）日痛批蔡英文總統，身為總統一定要有洞燭的能力，還有分析事務的穿透能力，強烈懷疑蔡領導中華民國的能力絕對有問題，呼籲她好好檢討，否則恐將台灣帶來危險。

◎華膳總座幫止血 葉菊蘭躲麥避答

國安局人員涉嫌走私9800條免稅菸，傳有華航高層協助介入運送，且事先預訂的9200條菸即是保管在華膳空廚保稅倉庫內，總經理安隆祺今早更對內發信，強調本次風波與公司員工無關，也願意負責。華膳空廚董事長葉菊蘭今日出席2019台灣美食展展前記者會，她強調對整起事件並不知情，對於安隆祺發聲明是否為她止血一事，則避而不談。

◎藍全代會周日登場 大老齊聚挺韓

國民黨7月28日即將舉行第20屆第3次全國黨代表大會，並將在大會上通過提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統。5位前任主席連馬吳朱洪都將出席，國民黨文傳會副主委歐陽龍也說，前立法院長王金平也確定將會出席，展現全黨團結。

◎郭雪芙防護罩破功 激吻滾床劉以豪

在台視首播，八大電視與友松共同製作的《我們不能是朋友》中，郭雪芙對男主角劉以豪刻意築起高牆、冷淡回應男主角劉以豪，但她設下的防護罩將在本週破功！隨劇情發展，兩人終於面對彼此、宣洩愛意，激情熱吻滾床單的畫面浪漫唯美。雖然當天排戲時，郭雪芙一度笑場，她透露：「還好跟以豪夠熟，所以拍親熱戲比較不會尷尬。」

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(中時電子報)