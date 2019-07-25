在餐廳吃飯，忽然被陌生人塞錢，會是什麼故事呢？廣西南寧的陳先生日前在餐廳用餐時，突然被一名女子硬塞了7000人民幣(折合台幣約31500)。讓陳一時摸不著頭緒。原來這名塞錢的女子的前夫，在二十多年前，向陳先生借了7000元。

原來，這名女子姓黃。20多年前，她前夫與陳先生都住在同一個社區，雙方偶然相識，但往來也不多。因為陳先生向來為人豪爽，黃女的前夫在碰到困難的時候便向他借了7000元。

當時黃女提出分期還款卻被樂善好施的陳先生拒絕，不過黃還是堅持在借條上簽名作保。

過了幾年，陳先生突然搬離社區，但他也一直都沒有討錢。雖然如此，已跟前夫離婚的黃女仍然記在心底。她也深知前夫沒有能力償還欠款，因此多方打探陳先生的消息。

2016年，黃女的前夫過世，但他生前就沒有要還這筆錢的意思。而當時黃女已經有了新的家庭，儘管她自身沒有穩定的收入來源，多年來靠幫妹妹看店維持生活，但她一直沒忘記陳先生的這筆帳。

直到上周在餐廳看到陳先生，儘管陳先生明確告知，當年的借條早已消失，不必還款，但在黃女的堅持下成功的還了7000元。

(中時電子報)