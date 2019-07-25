2019桃園鐵玫瑰國際音樂節將於27、28日在桃園藝文廣場舉辦「清新玫瑰趴」，邀請艾怡良、王若琳、鄭宜農、魏如萱、舒米恩、黃子軒與山平快、馬修連恩、HUSH、柯智棠、慢慢說等人接力開唱。28日登場的艾怡良，屆時將詮釋鳳飛飛的歌曲〈流水年華〉，向永遠的巨星致敬！

艾怡良表示，從小跟著爸媽聽過很多鳳飛飛的歌，視鳳飛飛為偶像一直很尊敬，「這次選唱〈流水年華〉，主要是因為感覺很有改編的潛力，加上以前就聽過哈林哥庾澄慶的版本，更想翻玩這首歌。」

此外，她當天將詮釋另一位國際天后歐陽菲菲的〈擁抱〉，雖不是她第一次演唱，但覺得這首歌曲很熱情，可以在活動或音樂節帶動歌迷炒熱氣氛，艾怡良笑說：「只有在熱情的地方才會選唱這首歌曲，當天大家要跟著我嗨起來！」

艾怡良8月起將前往其他城市演出，工作行程已排到年底；她之前曾表示有一陣子不想寫也不想唱，因為不知道是否有人在聽，日前獲第30屆金曲獎最佳作曲人獎，猶如幫她打了一劑強心針，艾怡良開心表示會繼續寫歌給大家，而且會在很多人的專輯裡出現。

(中時 )