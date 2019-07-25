2019第5屆U12世界盃棒球錦標賽明天起於台南市亞太國際棒球訓練中心、善化棒球場及歸仁棒球場同步開打，來自世界各地及地主中華隊等12支國家代表隊，將於9天賽事一決高下，今天12隊小將齊聚一堂，與今年擔綱代言的皮卡丘相見歡，各國小將看到可愛皮卡丘，都忍不住爭相合影，小球員Man樣秒變萌樣。

小球員爭相跟皮卡丘合影。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲致詞表示，U12WBSC世界盃少棒錦標賽明天將在台南正式展開，這次代表隊有許多老朋友，也有第一次參加的朋友，期待大家展現運動家精神，爭取最高榮譽，他說，U12棒球賽如同大會主席Mr.Fraccari所說，少數12歲以下能夠成為正式比賽的項目，就是棒球，我們很珍惜U12少棒比賽在台南的機會。他說，這次也是第一次在亞太棒球村這一個全新球場舉辦賽事，台南市會用最大熱情與市民以及所有城市的活力，來迎接各位。

中華隊本屆賽事分至A組，同組勁敵有日本、古巴兩大強權，捷克、南非、斐濟虎視眈眈，力爭複賽門票，B組則由衛冕冠軍美國領銜，韓國、墨西哥、澳洲、委內瑞拉、義大利等5國將竭盡所能破除美國隊衛冕夢，本屆賽事強度盛比上屆，球賽必定精彩可期。

12所親善國小代表今天也為各參賽國加油打氣。(曹婷婷攝)

為了彰顯世界盃少棒比賽的熱情、歡樂、友誼與競爭等多重元素，今天在台南市立文化中心舉辦開賽記者會，邀請來自日本精靈寶可夢擔任宣傳大使，場內場外均能看到各式各樣寶可夢宣傳，為賽事增添可看度，也為各國代表隊打氣加油，並歡迎各界盡情享受暑期棒球盛事。

台南市政府為推動棒球發展，自前市長賴清德即開始策畫興建亞太國際棒球訓練中心，終在今年落成，除了將U12世界盃賽事永留台南之外，也為台南市基層棒球提供優良比賽環境，另外，從2015年第3屆賽事獨具特色的接待學校，也將延續辦理，由12所國小擔任各國代表隊的接待學校。

來自日本精靈寶可夢擔任宣傳大使。(曹婷婷攝)

12所親善國小代表今天也獻上親手製作的加油小物贈予各參賽國，藉此預祝所屬隊伍旗開得勝，同時也規畫休兵日導覽各國球員們更加認識台南這個文化古都。

本屆賽事休兵日為7月31日，賽事則從7月26日至8月4日共9天，除了中華隊出賽場次及冠軍戰售票外，其餘賽事皆為免費入場，預售票已於7月15在ibon開放購買。亞太國際棒球訓練中心亦有現場票券以及眾多賽會、精靈寶可夢系列等紀念商品同步販售，詳細資訊可至賽事官網或官方臉書粉絲頁：U12世界盃少棒錦標賽查詢。

(中時 )