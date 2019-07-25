苗栗縣政府推動客庄旅遊讓山線小鎮風情躍向國際，縣府文化觀光局再推動國際慢魚運動，整合海線景點並發揚宗教文化推展觀光，日前獲行政院海洋委員會補助400萬元經費執行綱要計畫。

除成功打造三義、南庄、苑裡、公館、大湖等獲雙慢城、經典、客庄小鎮認證殊榮外，縣府為延續慢城精神，連結海線竹南、後龍、通霄、苑裡等4鄉鎮推動「國際慢魚運動」，結合歷史人文與在地景點發掘海線觀光，獲海洋委員會400萬元經費支持。

縣府文觀局長林彥甫表示，國際慢魚運動欲進行生態保育、慢魚精神推廣、社區營造計畫，縣府已針對龍鳳、外埔漁港進行港區整體景觀、排水功能提升，作為國際慢魚的重要觀光休憩港區，帶動漁特產銷售，並將串聯後龍好望角、竹南崎頂子母隧道等知名景點，促進觀光休閒發展。

此外，後龍到通霄沿線擁有數10個石滬，將藉此整合保存石滬與道卡斯族等傳統漁撈文化外，更同步宣導環境保育，喚起民眾對海洋生態的尊重與和平共存理念。林彥甫指出，不只有串聯漁港、帶動周遭景點外，更要發展「海神計畫」，自竹南到苑裡包含中港慈裕宮、竹南后厝龍鳳宮、白沙屯拱天宮等媽祖信仰興盛，盼藉以發揚在地宗教文化外，更結合觀光資源，讓信徒在參拜之餘享受海線景緻風光。

(中時 )