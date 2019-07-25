紀言愷（JR）跟模特兒老婆Lucy交往7年，兩人5月低調完婚，帶球嫁的Lucy24日成功產下寶貝女兒，愛的結晶比預產期提前一些來報到，JR 分享Lucy的生產過程，整整歷經了10小時抗戰，「她痛了10小時，痛到不行，但她想說都痛了10個小時，還是要拚拚看自然產。」

JR感冒中，只得戴口罩跟寶貝女兒合照。

後來Lucy又堅持了10分鐘多，拚到產道腫起來，正當JR準備放棄自然產，要去瞭解剖腹產相關理賠的時候，女兒就突然呱呱落地了，他一進產房看到母女均安，才放下心中的大石頭，「有一種驚喜感，因過程太痛太可怕，不過為母則強，老婆順利把這件事完成，感謝醫院8到10位醫生一起幫忙，還有一位全院最會推（助產）的醫師。」醫師也安慰夫妻倆：「雖然沒看到《獅子王》音樂劇，但是生了一個獅子（獅子座）女。」

JR女兒24日下午5點左右出生，體重2600克、暫無小名，Lucy現在調養中的娛樂是上網自己幫小朋友算名字，女兒的五官也相當立體，鼻子果然跟超音波照一樣挺拔，遺傳媽媽的鷹勾鼻，手長腳長也像媽媽的模特兒身材。

接下來JR的工作不會受影響，除了新寫真書持續宣傳外，有一部電影和一部電視劇即將開拍，陪老婆坐月子同時，也帶著劇本研讀做功課，不過他最近感冒，口罩不離身，深怕傳染給老婆、小孩。

JR女兒是獅子座，鼻子特別挺。

(中時 )