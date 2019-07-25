東海大學傑出校友黃齊元捐贈東大管理學院成立「藍濤學術講座」，推動產業智慧轉型。（陳淑芬攝）

東海大學推動AI科技，繼成立「雲創學院」與「雲創中心」後，投資銀行家、藍濤亞洲總裁黃齊元除協助成立「產業智慧轉型中心」，並捐贈管理學院成立「藍濤學術講座」。東大校長王茂駿25日在捐贈儀式表示，管理學院8月將延攬的新任院長陳鴻基，就是首位「藍濤講座教授」。

王茂駿表示，東海大學近年積極發展AI科技，在傑出校友黃齊元的引薦下，與亞馬遜AWS成立了第一所「雲創學院」，積極發展「雲創中心」，黃齊元並協助成立「產業智慧轉型中心」，與台灣人工智慧學校、台中榮總等單位發展智慧醫療，期許帶動管理學院與產業間更無縫的接軌與蛻變。

黃齊元指出，他身為投資銀行家，30多年來主要工作是協助企業改變，透過資金募集與產業整合，達到價值的提升，他對母校最好的回饋，是以AI推動「數位轉型」理念，讓「東海智慧轉型中心」(TISC)站穩腳步。他逐步協助設立「雲創學院」、智慧醫療及智慧服務課程、「產業智慧轉型中心」、捐贈藍濤學術講座基金，並成為東海大學終身志工，希望拋轉引玉，喚起更多校友支持。

藍濤學術講座首位聘任的教授陳鴻基，是東大管理學院即將延攬的新任院長，主要研究專長為資訊科技管理、資訊專案管理、電子商務、軟體工程及人機介面，擁有30多年的教學研究經驗。

(中時 )