檢調偵辦國安局少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉走私免稅菸案，台北地檢署指揮調查局新北市調處約談一名華航免稅品業務小組長黃川禎，經檢察官複訊後，25日下午6時，諭令以20萬元交保。

據了解，檢調已針對華航人員是否涉及國安特勤走私菸品案，展開調查。交通部已要求華航進行行政調查，檢調將向交通部調閱華航調查報告，作為辦案參考，被約談的黃川禎，是負責理貨的免稅品業務小組長，檢調將進一步釐清私菸案的細節。

(中時 )