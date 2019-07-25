私菸案 華航小組長20萬元交保 18:312019/07/25 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 私菸案華航小組長20萬元交保。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 檢調偵辦國安局少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉走私免稅菸案，台北地檢署指揮調查局新北市調處約談一名華航免稅品業務小組長黃川禎，經檢察官複訊後，25日下午6時，諭令以20萬元交保。 據了解，檢調已針對華航人員是否涉及國安特勤走私菸品案，展開調查。交通部已要求華航進行行政調查，檢調將向交通部調閱華航調查報告，作為辦案參考，被約談的黃川禎，是負責理貨的免稅品業務小組長，檢調將進一步釐清私菸案的細節。 (中時 ) #華航 #檢調 #調查 #免稅 #小組長 也許您會感興趣 推薦閱讀 運安會擬再查普悠瑪 專家籲找原因 04:102019/07/22 生活新聞 快評》高層知法犯法 華航能推得一乾二淨？ 18:382019/07/22 生活 獨家》華航高層綠油油 護航免稅菸闖關？ 23:492019/07/22 政治 綠執政 總統專機走私菸牟利公開祕密 04:102019/07/23 政治要聞 不滿華航調查龜速 王國材：從報紙得知的資訊更多 17:112019/07/24 生活 專機私菸疑點 華航明對外說明 21:202019/07/24 生活 檢調追華航人員協助夾帶 今晚約談1華航員工 22:092019/07/24 社會 別再遮掩 華航承諾今提報告 04:102019/07/25 政治要聞 快評》懲處「輕輕放下」 誰給華航這樣的膽子？ 07:492019/07/25 生活 快評》厲害了我的華航！只談「賣太多菸了」力求止血 17:442019/07/25 生活 社會熱門新聞 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 獨》P-3C反潛機機艙冒煙 緊急降落人機均安 - 社會 男餐廳吃飯遭陌生女塞了好幾萬 真相讓人鼻酸 - 社會 尪與閨蜜從客廳戰到臥室 人妻出招讓他乖乖吐錢 - 社會 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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