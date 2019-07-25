人安苗栗平安站擴大試辦每月1次的發餐外展服務，25日來到苑裡發送熱騰騰的愛心便當。（巫靜婷攝）

人安苗栗平安站擴大試辦每月1次的發餐外展服務，25日來到苑裡發送熱騰騰的愛心便當。（巫靜婷攝）

人安基金會苗栗平安站平日以苗栗市為據點，替街友及弱勢民眾準備免費餐食，今年為擴大服務試辦每月1次的發餐外展服務，25日來到第4站苑裡鎮田心里提供熱騰騰的愛心便當，社區長輩們領到便當直呼「揪感心ㄟ」。

午餐時間到，接獲通知的社區長輩抱著期待的心情齊聚在苑裡頂田心活動中心內，聞著便當飄散出來的飯菜香，等不及要領取回家享用，苗栗縣政府與人安基金會合作，針對遊民、街友、弱勢民眾、清寒家庭等提供關懷服務，今日舉辦愛心餐食活動，吸引約80人共襄盛舉。

苗栗平安站長黃連進指出，人安基金會以照顧寒士街友、單親媽媽、弱勢民眾為主，平日以苗栗市南苗站為主要據點，免費發送愛心餐食，今年4月份起擴大服務範圍與對方，試辦「發餐外展服務」，前進巡迴鄉里社區。

黃連進表示，這些愛心便當獲得苗栗縣政府補助及善心人士贊助，發餐外展服務目前已來到第4站，前3站包括頭份、竹南、通霄，下一站預計出發到後龍鎮，若有需要的社區都可以直接洽詢人安基金會，愛心專線：037-357045；另邀您用愛支持寒士長年服務，劃撥帳號：22541733（戶名：人安基金會）。

(中時 )