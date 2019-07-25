一名6旬男子今天前往台南官田一處高爾夫球場打球運動，卻因不明原因昏倒，現場沒了呼吸心跳呈現OHCA狀態，嚇得同行友人趕緊報案，台南市消防局勤指中心隊員李家瑋接到電話後，除立即指派救護車趕往救援，同時間也在線上指導民眾對男子施行CPR及AED電擊等，持續到救護人員到場接手，男子在送醫過程中也恢復心跳及意識，成功救回一命。

李家瑋在派遣救護同時，冷靜地指導昏厥男子的友人對患者進行初步檢視，再動手進行CPR，並以球場內的AED設備電擊2次，再持續CPR按壓6分鐘，消防局第二大隊官田分隊救護人員胡嘉哲、張耀仁到場後接手送往柳營奇美醫院救治。

在勤指、男子友人和第一線救護人員聯手搶救下，這名男子順利在14時16分時回復自主心律，14時18分在救護車送醫途中測到呼吸12下、心跳87和血壓等生命徵象，意識恢復，還能跟救護人員聊天。

據了解，這名6旬男子有心臟病史，之前才剛開刀安裝心律調節器，醫師研判可能是天氣炎熱加上補水不夠才會身體不適昏倒，目前生命跡象穩定，將送加護病房進一步觀察，對於急救得宜，醫師也說「患者真的很幸運！」

消防署推動DA-CPR（Dispatcher-Assisted CPR即派遣員線上指導心肺復甦術） ，要求警消在線上指導時力求精簡及肯定語氣，執行時要求施救者打開電話擴音、壓胸時確實讀數，確認壓胸頻率與品質，另外DA-CPR應執行到救護員到達現場為止，期間應持續指導施救者作為，這次三方配合得宜，對於能救人一命，勤指中心隊員李家瑋感到相當開心。

(中時 )