華航董事長謝世謙今天下午親自率隊召開記者會，向社會大眾鞠躬道歉，他強調，華航高層並未介入，若要究責，他願承擔。(圖擷自中時電子報臉書直播)

這場備受矚目的記者會，外界到底聽到什麼真相？華航董事長謝世謙率隊今下午召開記者會，現場不見外界點名的資深副總羅雅美及空品部副總邱彰信，整個記者會下來只聽到董座致歉，又對很多問題沒掌握，資深副總則說配合公部門行事，網友一路聽下來，只剩下「鬼扯瞎掰都要保肥缺」的印象。

國安免稅菸闖禍，華航一路開方便門難辭其咎，交通部次長王國材昨日進駐華航了解狀況，卻只逼出華航一大過兩小過的懲處名單，交通部無法接受這份懲處，並限令華航今日作出說明。不過，華航大陣仗召開記者會說明，重要關係人資深副總羅雅美及空品部副總邱彰信卻沒現身。謝世謙表示，自己就代表華航，令人解讀他恐有包庇兩人之嫌。

對於這場記者會，時力立委黃國昌問交通部長林佳龍，這樣的記者會聽得下去嗎？PTT網友看到華航高層的說明，更說他們都講中文，但聽不懂在講什麼鬼話……。

謝世謙提到華膳，說違反保稅倉庫規定已被開罰9萬。他卻自曝以前待在華膳時常被罰，網友質疑，難道是指這不是什麼大事的意思嗎？ 有資深副總張揚的說法也頗堪玩味，他表示這是公部門需求，所以我們盡力配這配合，網友嘲諷，他只差沒講出「政府下令我只能盡量配合」這幾個字。

其他網友還提到，這場記者會有照基本常識做：就是承認自己笨，但是不能承認自己壞…。機邊交貨難道不知道是要逃稅？另有網友補刀說，「對啦 承認自己笨就對了」，總之，今天一場記者會下來，拚死拚活鬼扯瞎掰都要保肥缺，還真令人印象深刻！

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(中時電子報)