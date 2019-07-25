國安局人員涉利用總統專機私運大批免稅菸品，檢方偵辦，蔡英文總統對此回應說，這事件是長期累積的陋習。國民黨政策會前執行長蔡正元卻直指，蔡英文和馬英九時代的最大區別，就是蔡時代走私規模最大、差價最大、貴婦團再現、走私工具最高級。

蔡英文總統今天對菸品走私案首度回應說，這起事件顯示出長期累積的陋習，看到國家體制、管理機制及執行法律的鬆散，是令人難以忍受、不能接受的事情。

蔡正元在臉書指出，這是不一樣的陋習！蔡英文說，這次國安走私菸是陋習，陋習就是以前常有，大家不要大驚小怪，問題是這次陋習真的大大不同。

蔡正元點出，蔡英文和馬英九時代的最大區別如下：

1.走私菸規模最大，達到上萬條菸的數量，聽說國安人員不看好蔡英文，所以撈最後一次。

2.單位差價史上最大，菸捐、菸稅到了蔡英文，漲到最高點，差價最大。

3.貴婦團再度出現，陳水扁時代有貴婦團，馬英九時代沒有，蔡英文時代又從走私菸復出。

4.走私工具最高級，總統專機、車隊、總統府貨車，羨煞多少走私業者。

蔡正元強調，蔡英文時代有這4項走私特色，絕對是前無古人，就算是陋習，也是蔡英文時代才有的特殊陋習。

網友回應說，「什麼國安局，不說還以為是菸酒公賣局。」、「政府帶頭走私，一句陋習帶過，叫百姓如何信服，要司法何用。」、「是犯罪不是陋習。」

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(中時電子報)