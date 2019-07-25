香港創作女歌手王菀之出道14年，曾為張學友、劉德華、鄭秀文寫歌，最知名的歌曲就是為張學友量身打造〈我真的受傷了〉，問及會不會擔心後面推出的的無法超越，王菀之說：「來沒有這樣的想法或擔心，因為始終他是一首剛出道時的作品，很幸運受到大家的喜歡跟支持，能成為也算是經典代表我的一首作品非常感恩，它已經有它的位置存在所以我也希望未來的創作一樣有這樣的成績。」

王菀之近日推出新單曲。（寰亞音樂提供）

她日前推出新單曲〈波點女皇〉，創作靈感來自於在旅行的時候，正好站在日本澀谷車站外的馬路上，突然有個靈感副歌旋律浮上腦中，後來回到家後把副歌寫出來之後再延伸創作出整首歌曲。我深信每首我創作的作品都有它一定的能量以及它所代表的意義，這讓我也想到這位當代偉大的日本女性藝術家：草間彌生，非常吻合她的傳奇與她堅忍毅力。這首歌獻給她向她致敬。我也希望藉由這樣的充滿正能量傳遞為大家打打氣的訊息，推動大家充滿愛與火的熱忱鼓舞。

出了推出新歌，在戲劇上的作品也令人期待，王菀之說：「 新的作品百老匯愛情音樂劇和吳鎮宇攜手演出，這次取得百老匯音樂劇的版權非常榮幸，可以將經典的歌舞劇翻譯成粵語呈現給大家，演音樂劇尤其困難，除了演出人物角色個性外，歌唱的部分也是台詞交代劇情的重要傳遞，不論是在對白表情上以及唱歌感情上，都必須要專一就是當下故事中的主角，這次演舞台劇是很大的挑戰。」這次新歌也在台灣上架，王菀之距離上一次發國語專輯已經過了十年，希望可以盡快再帶來國語作品和大家見面。

(中時 )