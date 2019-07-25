12年國教新課綱8月1日正式上路，台南市教育局強調，各項整備工作已就緒，有別於其他縣市，英語文及科技領域向下扎根更是台南特色，台南市更領先全國成立新課綱專案辦公室，「我們準備好了！」

籌備新課綱讓全國各縣市都面臨不小挑戰，台南市新課綱專案辦公室為此整合各項資源，主力推動校訂課程研發、素養導向教學專業知能、公開觀課專業回饋等，積極且有系統將學校依規模與地緣進行策略聯盟分圈，培育新課綱輔導團深入各學校長期陪伴。

新課綱專案辦公室表示，全市共271所國中小，依規模與地緣進行策略聯盟分圈，共計分為58個工作圈，每圈校數3至8間，至少有4位在地課程與教學專家陪伴推動新課綱業務，定期檢核各校落實進度，目前校校都有亮眼的校訂課程規畫。

教育局表示，國小國中歷經九年一貫變革，在此波新課綱較顯著的變動是彈性學習課程。國中小的彈性學習課程特色是跨領域、主題統整、結合生活實境、問題導向的素養課程結構。國中小的彈性學習課程多從在地出發，觀察周遭環境，由教師帶領學生認識生長地方，藉由研究方法或文獻閱讀，以團隊合作方式跟社區人士交流發展極具特色的課程。

如忠孝國中結合台南美食略帶甜味的獨有風格發展「府城的甜蜜日常」統整性探究課程。公園國小以台南小學校「花園町」為課程主題，更結合台南公園生態植物發展出極具特色的英語文融入探究課程。

變化最劇烈的高中端，雖是分科教學，卻也聚焦主題統整及資訊整合的能力，早在104學年度，各校籌措準備，校訂必修、多元選修等皆已齊備，可在課程計畫平台及各校網頁查看。

台南市教師教學能力展現在教學卓越獎及教案評選獲獎比例高，6月公布高中創新教學獎評選，共有6獎項，台南包辦4名，分別是金質獎大灣高中鄭博仁老師「高中英文全方位創新教學方案」以google、youtube教學生學英文、銀質獎台南二中余月琴老師「伊斯蘭沒有面紗」、銅質獎大灣高中孔慶麗老師「自、動、好~高中地理課堂上的美好風景，使用GPS、GIS及相關APP讓地理更為生活化，台南二中江伊薇老師「文學扭蛋機：扭出故事與創造力」。

與其他縣市最大不同，台南更為注重英語文及科技領域向下扎根。台南市鼓勵國小在第一學習階段(一二年級)彈性學習課程至少融入2節英語文。如西門實小的英語文跨域課程已成為媒體爭相報導與鄰近縣市觀摩的對象。

台南市教育局注重科技教育，推動Steam教育及機器人課程多年有成，台南市資訊中心提供硬體資源及分享平台，已集結成書，各校彈性學習課程有多所學校運用科技工具研發精彩課程。新課綱新增科技領域，於國中每周授課節數為2節，各校之生活科技教室均已建置完成，今年更是多年來首次新聘13位國中生科教師，可見台南市為落實新課綱的決心。

(中時 )