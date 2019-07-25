中市烏日區中山路一段184巷常因下大雨而積水，九德里長陳美香（右2）25日邀集相關人員會勘。（黃國峰攝）

中市烏日區中山路一段184巷常因下大雨而積水，主因是巷子的水流跟中山路下來的水流，在此形成瓶頸點。（黃國峰攝）

中市烏日區中山路一段184巷常因下大雨而積水，主因是巷子的水流（從下方來）跟中山路下來的水流（從上方來），在此匯集，並左轉形成瓶頸點，且因排水溝狹小及此處排水溝在住戶後院下方無法清淤。（黃國峰攝）

初步建議先在巷口，加設截水溝，減少地勢較高的中山路地面水往巷子裡傾洩。（黃國峰攝）

台中市烏日區中山路一段184巷，逢雨必淹，已是10多年的老問題，會勘多次，總是未解決，九德里長陳美香指出，因側溝設計不良，導至逢雨必淹，上次520暴雨就淹到腳踝，25日再邀集相關單位會勘，希望能解決多年問題。中市建設局、水利局指出該處側溝設計多年，部分排水溝在民宅底下，需再研議規劃。

台中市烏日區九德里長陳美香指出，中山路一段184巷只要下大雨，就很容易因排水不及而積水，十多年來已會勘了十幾次，原設計橫向排水溝往柳川排水溝無法做清溝，導致容易積水，建議建設局，一則先就原有水路看有什麼方法可清溝，並在中山路184巷口，加設截水溝，減少地勢較高的中山路地面水往巷子裡傾洩，二則改變水流方向，讓水流方向往長春街中華路方向排出。

當地葉姓民眾表示，十幾年來只要下大雨必淹，尤其他的公司地處低窪處，最深淹到一公尺，不得已自己做防水牆及防水閘門，但有時候雨來得太快，如上次5月20日，防水閘門來不及裝好，還是讓水淹進去，最快的解決辦法，還是另外挖一條排水溝往中華路排。

烏日區中山路一段184巷短短約40公尺，但巷內路面硬是比中山路低窪，造成每逢下大雨，中山路地面水未排入排水系統的水，就往巷內傾洩，而184巷的排水溝排水方向，剛好又相反，由巷底往中山路方向排，直至中山路口前約10公尺，水路突然左轉，往柳川排出，因此在此造成瓶頸，且因這是多年前的設計，排水溝狹小，並排水溝已在民宅後院底下，根本無法清淤。

台中市議員陳世凱服務處則表示，今日會勘結果，僅能請水利局、建設局再調查清楚，包括溝高、水路方向、地形建物，目前看到往柳川方向水溝，被部分建築物擋住，在無法處理建物的部分下，建議是否能改變水路方向往中華路方向，較為簡易，已再請水利局研究。

(中時 )