嘉義縣長翁章梁（前排右三）兌現選前農業的政見，昨日上午正式宣布「國本學堂」開課。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁25日宣告「國本學堂」正式開課，他說，學堂命名「國本」，因農為國本，身為農業縣長會努力在農業轉型，年底前會優先編列1年1億元預算到農業發展基金，結合國本學堂，與未來訂出發展策略的農業發展委員會，組成農業「三合一」政策，目標為提高農業競爭力。

國本學堂從7月31日起至10月2日，每周3舉辦，以及邀請台南農業改良場、水試所、畜試所、海洋大學、嘉義大學、中山大學及多位業界專家擔任專業講師群。完成課程後，將會依修課時數，發結訓證書，並優先納入相關補助計畫。

翁章梁表示，彼此共聚一堂，透過技術與經驗交流，訓練未來農業生力軍；因應近年農業外銷趨勢，特別開設行銷課程，期望透過學堂產生，未來值得驕傲的農、漁、畜牧經營者。

縣府農業處長許彰敏表示，編排內容時，廣泛收集農、漁民需求，並詢問學者意見，針對不同現況，找專家指導授課，希望提供優良的環境和師資，能吸引經驗豐富，或剛踏入農業的青壯農來參加。

今年開辦農業、漁業、畜牧及行銷4大類、共23項課程，免費開放給民眾學習與實作。農業類科共有7項，包含：設施搭建、設施環控技術等；漁業類共6項，有蝦類繁養殖及管理、疾病預防及診斷等。

畜牧類6項，有畜牧場廢水及空汙處理方法、畜禽糞再利用及死廢畜禽處理等；行銷類4項，包含農夫市集行銷、網路行銷及傳統通路行銷等。報名資訊已公布於嘉義縣政府農業處官網和facebook粉絲團。

(中時 )