全球ABS樹脂大廠奇美實業今年暑假首辦「奇美科普營」，走進奇美博物館參觀影子特展。(奇美實業提供)

全球ABS樹脂大廠奇美實業今年暑假首辦「奇美科普營」，來自仁德區8所小學近200位國小五年級生參加，營隊透過科學實驗與藝術手作啟發學習，將科學輕鬆帶入生活，小朋友反應熱烈。

奇美科普營營隊活動時間自7月15日至7月25日，共分7梯次，每梯次約30位小朋友。為讓活動更活潑有趣，奇美特別邀請有多年課輔經驗的台南大學經管系服務性組織成員參與營隊活動設計，並擔任隊輔陪伴學習。

今年的營隊主題是讓科學向下扎根，營隊一開始，安排小朋友參觀奇美實業展示室，透過競賽引導小朋友認識工業產品與生活密不可分的關係，課程也特別設計許多與環保有關的生活科學小實驗，包括「會呼吸的氣球」、「水變乾淨了」、「史特林引擎」等，讓小朋友從廢水處理及廢熱回收的實驗中，了解循環經濟的概念，並學習如何利用科學保護環境資源。

此外，也結合剛開展的奇美博物館《影子魔幻展》及「光影DIY課程」，讓小朋友玩光影、玩科學、玩美學。奇美除了為小朋友安排專人導覽看展，更帶領小朋友參考國際級「影子塗鴉」大師的手法，玩出自己的光影創作。

令人驚訝的是，小朋友經過啟發，融入生活經驗創作出來的作品和國際大師的作品比起來毫不遜色，最後每位小朋友還能把自己DIY的影子夜燈帶回家。

奇美實業表示，很高興首次舉辦「奇美科普營」即受到小朋友與老師熱烈反應，引領小朋友學習科學應用、激起小朋友探索平凡事物的熱情，這件事相當有意義，未來也會延續，將科學、藝術與生活連結，向下扎根至更多學子。

(中時 )