亞洲大學附屬醫院醫護人員「做人」很成功，創院3年來除了已誕生32名「亞大寶寶」，目前還有12名護理師懷孕待產中，員工笑稱，亞大醫院充滿「好孕氣」。

亞洲大學附屬醫院院長許永信25日表示，護理師是每家醫院的中流砥柱，醫院營造友善工作環境、合理工作時數及穩定薪資結構，成為員工能安心懷孕生子的必要條件，希望友善職場政策能提供女性員工歡樂工作環境，醫院也能「好孕連連」。

婦產部長洪滿榮指出，婦產科的醫療團隊是院內女性員工最強的後盾，曾有員工在上班時發現胎動異常，立即趕緊赴產科檢查，發現是因胎兒窘迫引起，便立刻安排監測胎心音變化，順利讓寶寶平安健康出生。

肝病中心個管師洪惠娟下個月即將臨盆，懷第一胎的她表示，同事都很熱心分享二手物資及育兒經驗，讓她對未來育兒生活增進信心。血液透析室護理師廖昱樺則指出，她在懷孕期間，同事們主動分擔工作量，讓她不用上夜班、值班，能夠身處友善的職場是每個孕婦的福氣。

(中時 )