玉女歌手蘇慧倫唱紅〈鴨子〉、〈Lemon Tree〉、〈被動〉等歌曲，在華語歌壇占有一席之地，5年前嫁給有「滑板教父」之稱的孫益民，一家三口低調生活，今天有週刊爆孫益民和友人聚餐時酒後訴苦「心好累，有點撐不下去了」，疑似婚姻亮紅燈，經紀人小芸接受中時訪問，表示「太誇張了，根本空穴來風，她老公根本不喝酒」直接打臉週刊說法。

據《鏡週刊》報導，蘇慧倫在2014年嫁給交往2年多的孫益民，婚後2年產下1子的她，為了家庭幾乎淡出演藝圈，沒想到婚姻才到第五年，就傳出婚姻似乎亮起紅燈，據悉孫益民日前與好友相約聚餐後，向友人透露蘇慧倫個性固執，加上爭吵久了內心覺得疲累，甚至暗示「婚姻可能撐不下去」，語畢讓在場友人相當詫異。

經紀人表示，蘇慧倫婚後生活低調，回歸家庭相夫教子，平時孫益民很早上班，晚上也回家吃晚餐、接送小孩，兩人輪流顧孩子，一切正常，況且孫根本不喝酒。經紀人透露，過去在跟孫聊天時，孫就曾說過「你們娛樂圈很複雜」，這次報導沒有點出餐敘人時地，「連跟誰吃飯、在哪裡吃都不知道，根本是空穴來風」。

結婚5年的蘇慧倫近年雖忙於家庭生活，偶爾會接演出，經紀人透露，今年蘇慧倫年底將會有新計劃，與許久不見的歌迷朋友見面，目前已陸續籌備中。

(中時 )