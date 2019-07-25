樹林藝文大樓啟用後人潮進駐，周邊部分人行道路面破損。（許哲瑗攝）

市議員陳世榮長年爭取改善，樹林區公所7月展開修繕工程，除了拓寬路面外，將一併改善無障礙斜坡道、清除障礙物等。（許哲瑗翻攝）

樹林藝文大樓啟用後，周邊人潮進駐，但緊鄰的保順街、保安街部分人行道路面破損，且被變電箱、路燈及號誌燈桿等雜物佔據，導致行人走上馬路與汽機車爭道，市議員陳世榮長年爭取改善，樹林區公所7月展開修繕工程，除了拓寬路面外，將一併改善無障礙斜坡道、清除障礙物等，預計10月完工。

陳世榮指出，保安街周邊住商密集，除了歷史悠久的濟安宮香客絡繹不絕外，隨著秀泰影城、樹林藝文大樓啟用，大量辦公及觀光人潮進駐，但周邊人行道卻有部分破損，無障礙坡道也不符規定，行人為了閃避卡在路中間的電線桿、號誌燈柱，左閃右閃，只能走上馬路與高速行駛的汽機車併行，畫面險象環生，也讓推輪椅、嬰兒車的民眾望之卻步。

陳世榮日前多次邀集相關單位會勘並表示，其中單向道的人行道已在去年改善完成，但雙向道則因經費不足卡關，經長年爭取，終於籌措到經費並在7月順利動工，將持續督促相關單位工程進度，打造更友善、更優質的行人環境。

樹林區公所工務課表示，修繕範圍以樹林濟安宮為中心，自保安街延伸至保順街，人行道拓寬至1.5公尺以上，不影響既有的4線車道，另配合拓寬工程一併改善無障礙坡道、排水系統等，並將4、5座高架變電箱、號誌燈柱、路燈等障礙物移至設施帶，預計10月4日完工。

(中時 )