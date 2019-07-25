隨著2020總統大選將近，現任總統蔡英文是否可以順利連任成功，令外界好奇。知名命理師詹惟中昨(24日)就在節目上受邀為蔡英文看流年命盤，分析結果卻讓攝影棚眾人忍不住爆笑出聲！

詹惟中日前在《國民大會》以流年命盤來分析2020大選蔡英文選情的優勝劣敗，他說小英今年流年是天魁代表有貴人扶持，所以美國各單位都給她很大支持，遷移宮有祿存代表外地有新斬獲。

然而小英奴僕宮就是部屬，部屬帶陀羅，意指今年流年部屬闖禍，但部屬宮還有右弼，所以是吉凶參半的狀況，表示小英一方面在部屬當中有支持她的夥伴，也有小人。

詹惟中又分析小英的夫妻宮，直指她若有結婚，配偶對她加分到極致，但這個貴人還沒出現，流年就弱了，所以詹惟中最後總結，「所以她今年這場總統大選，假設不小心輸了，也不會輸得太難看啦，不用緊張。」

詹惟中話才講話立刻引發全場來賓爆笑，主持人陳鳳馨更忍不住吐槽笑說：「輸了就輸了，還不會太難看。」不過詹惟中也解釋意思是落差不會太大。

(中時電子報)