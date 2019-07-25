促進轉型正義委員會今年5月宣布，經促轉會審定國民黨通報的檔案清冊後，決議其中有關「二二八事件」與動員戡亂等33筆史料為政治檔案後，發函國民黨要移歸國有，國民黨不服處分，向台北高等行政法院聲請停止移歸國有執行處分，北高行審理後，認為本件沒有急迫情事，聲請不符法律規定，今(25)日裁定駁回。本案可抗告。

國民黨去年10月間，向促轉會通報4萬3095筆檔案，經促轉會逐一檢視，初步排除約2萬筆非屬政治檔案，經審定認為，其中涉及1947年「二二八事件」發生當時，國民政府、民間各界對事件處理意見、決策及特定人士於事件期間活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制的建立及施行，包括1945年8月15日以後政府機關（構）頒定法律命令；政黨舉行的會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等33筆相關檔案，符合促轉條例對政治檔案的定義。

因此發函國民黨，要求文到次日起30天內，將33筆檔案原件，移歸國發會檔案管理局。國民黨不服處分，向促轉會申請復查還沒有結果，直接向北高行提出聲請停止原處分執行。

合議庭審理認為，原處分命國民黨文到30日內，將檔案移歸國有，權衡原處分影響的利益是私有檔案財產，促轉會納入檔案法管理使用，事涉公益；原處分只是命將檔案移歸檔案局，檔案不會因此滅失，因此國民黨的利益難認為有重大影響，聲請不符合急迫情事要件。國民黨也未釋明原處分執行，會有什麼「難以回復損害」情事，以及有什麼權利必須法院介入救濟保護的必要，本件聲請與與停止執行要件不符，應駁回。

(中時 )