游騰崴早期筆名穹風，出版大量純愛小說，近幾年逐漸轉型，也嘗試寫劇本。（邱立雅攝）

陪伴許多青少年成長的網路文學作家穹風，出版過超過30本愛情小說，近幾年來將筆名改為東燁，創作風格丕變，捨棄純愛風格，改寫奇幻、懸疑、散文，甚至投入劇本創作。這位多產的作家本名游騰崴，如今隱身在大溪，在至善高中執教鞭，他也不吝展示背上的鳳凰刺青，他說這隻九尾鳳凰正象徵著重生。

游騰崴創作可追溯到國中時期，因充滿著說故事的欲望，在看完水滸傳之後，自行撰寫續篇，高中讀的雖是電機科，但筆耕不輟，還考上了中文系。早期網路文學風氣正盛，游騰崴特地研究了藤井樹、痞子蔡的作品一番，發現自己也能寫這類素材，於是在BBS個人版連載創作，成為他純愛系作家的濫觴。

首部出版的作品「大度山之戀」就讓游騰崴爆紅，陸續出版了30幾部網路文學作品，陪伴不少青年學子成長。游騰崴說，雖然寫的是愛情故事，但他堅持在作品裡加入他的人生觀，希望能夠影響讀者，但總是被編輯建議「不要一直說教」，儘管如此，游騰崴仍堅持在作品「偷渡」他的想法。

白天教書、晚上爬格子，游騰崴創作的每一部作品都有一首代表曲目，他說必須放歌才能投入氛圍，不過這可苦了家人，若一部作品要花上兩個月，代表那兩個月都得連續聽同一首歌。

外表溫文儒雅的游騰崴看起來毫無殺傷力，但是脫下外衣，游騰崴的被上爬著一隻九尾鳳凰刺青。游騰崴說自己年輕時很叛逆，刺青則是趁著父親出國偷偷刺的，透過九尾鳳凰表示有九次重生的機會，想提醒自己不管人生有多困難，都要有大破大立的勇氣。

(中時 )