南投縣長林明溱今25日前往鹿谷鄉初鄉、麒麟潭會勘入口步道、投55-1線及151線延溪公路等改善工程，其中延溪公路為通往溪頭的重要觀光路線，部分路面有坑洞破損，林縣長同意立即進行路面重鋪改善工程，以建構更安全順暢的行車環境。

林縣長在縣議員吳瑞芳、黃東灝陪同下，前往初鄉村中村巷33號宅旁會勘野溪整治工程，村長錢芳照表示，此野溪目前只完成單邊的護岸，大雨或颱風來時常會造成土石淤積及洪水溢流等問題，另一邊河岸也陸續有崩塌現象，希望縣府能盡快改善。

林縣長會勘後表示，左岸邊坡崩塌嚴重，造成鄰近農地流失，並危及下游民宅，為免造成更嚴重災害，當場同意責由農業處包發設計左岸護岸，長約45公尺，預計工程經費約為60萬元。

隨後一行人又前往麒麟潭入口處經國步道會勘，該步道因年久失修，起點處木製欄杆及舖面已有損壞，另投55-1線路面因道路邊坡遇雨會塌陷，造成上方果園土壤流失，林縣長會勘後，經國步道是麒麟潭通往凍頂山的捷徑，同意進行全線整修；55-1線同意施作排水溝、擋土牆並同時改善路面截彎取直，讓民眾出入更安全。

(中時 )