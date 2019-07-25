張明文現場和小朋友玩起氣球傘。(吳亮賢攝)

活化後的空間新穎又具有設計感。(吳亮賢攝)

校方也改造3間教室作為數位藝廊。(吳亮賢攝)

鷺江國小將5間舊教室改造為收托0到2歲孩子的公托中心，另外還能收托166名2到6歲的幼兒。(吳亮賢攝)

為活化校園餘裕空間，新北市蘆洲區鷺江國小將舊教室改造為幼兒公托中心以及長者樂齡教室，目前校園內一次擁有公托中心、幼兒園、補校、社區大學、樂齡學習中心、銀髮俱樂部，成為「0至99歲人生學習家園」，讓爺孫能一起在校園內快樂學習。

教育局長張明文今日下午到鷺江國小視察校園餘裕空間活化情形，參觀嶄新的圖書館及公托中心後，也現場和學童們一起跳帶動唱、玩氣球傘，氣氛快樂又溫馨。

張明文指出，鷺江國小將5間舊教室改造為收托0到2歲孩子的公托中心，改造老舊圖書館吸引學童駐足學習，原來只能收托60名3到6歲幼兒的附設幼兒園，如今更增加至可收托166名2到6歲的幼兒。

此外，校方也改造3間教室作為數位藝廊，並設計3間英語情境教室，打造學童浸潤式學習環境，校園處處可見改造成果。

校長陳俊生表示，校方提供閒置的2間教室作為樂齡學習中心使用，讓爺爺奶奶能快樂學習及共餐，平日夜間校園更開放補校、社區大學共21間教室給社區人士進修，成為「0至99歲人生學習家園」。

張明文指出，新北市從100至108學年度，已活化845間教室，增設472班公共化幼兒園及28家公共托育中心，加上原有公立、非營利幼兒園，新北市0到6歲幼托公共化總數可達4萬6456人。

教育局表示，未來將以每年增設公共化幼兒園25班以上、增設非營利幼兒園、輔導私幼加入準公共化幼兒園、發放育兒津貼等4大方向努力，提供新北學子及家庭更完善且優質教育服務。

(中時 )