平鎮區廣達里居民因迴轉不便，爭取希望能打通廣達街與環南路口分隔島以利通行，市府養護工程處6月敲除部分分隔島，預計本月初開放通行，但遭到復興里民反彈，市議員楊家俍邀請交通局與養工處舉辦說明會，但兩里民仍無共識，將擇期再行協調。

廣達街與環南路口無迴轉道，如果出巷口要往左行，必須先向右開到復旦國小再行迴轉。有廣達里民反應表示，曾在上下班尖峰時段逢大雨的極端狀況，僅僅只是為了前往延平路方向，竟花了一個小時，希望能夠打通分隔島便利通行。

6月初養工處在該路口施工打通分隔島時，遭到復興里民強烈反彈，甚至還以肉身阻擋工程進行，最後在打通部分放置紐澤西護欄至今。楊家俍邀請相關單位在23日晚間舉辦說明會，針對分隔島開口聽取兩里民意見，但現場激烈交鋒、火藥味十足。

復興里民認為廣達街位新闢缺口處與環南路186巷前既有的分隔島缺口相距僅70公尺，新設缺口若設置號誌，紅綠燈同時運行，只會迴堵更嚴重，行人也有通行上的疑慮。

最後眾人討論出幾個方案，認為可調整復興路、廣平街與環南路口秒差，增加左轉車秒數；其二是縮小分隔島開口，並增設行人與機車穿越線；或是將開口一路打通到環南路186巷前。

養工處目前暫封閉分隔島缺口處，近期將會同交通局評估當地車流，待下次召開說明會向里民分析利弊。楊家俍則表示，目前兩里里民仍未有共識，但仍需在交通安全與便民的前提下，尋求最適切解方。

(中時 )