北港鎮媽祖醫院推動人工智慧醫院，利用AI人工智慧資料庫精準預測兒童未來身高，幫助家長了解孩子的生長發育是否正常，進而評估內分泌及代謝相關疾病，25日舉行發表會，希望造福偏鄉兒童，讓孩子發育不要輸在起跑點。

在醫院兒科診間經常聽到父母問「醫師，我的孩子上國中了，還會再長高嗎？」，就怕孩子錯過黃金成長期。中國醫藥大學附設北港媽祖醫院推動人工智慧醫院，使用「醫師標記系統」、「影像結構資料庫」與「巨量資料庫」，可精準預測兒童未來身高。

兒科主任蔡承諺醫師表示，人類骨骼型態從嬰幼兒時期到成年人，會隨著發育時期而有所變化，骨骼成熟的特徵在手骨特別明顯，所以透過手骨X光進行骨齡的判析，是兒科判讀骨骼發育程度的重要指標。

家長可帶孩子到院接受手部X光拍攝，再藉由AI人工智慧資料庫，與同年齡、同種族兒童的平均數據做對比，即可預測未來成人身高，進而評估是否有內分泌及代謝相關疾病，予以適當治療。

院長吳錫金醫師指出，醫療AI透過研究計畫已導入中國醫藥大學醫療體系，讓臨床醫師可更快速精準的判讀，跟隨這波科技浪潮首推X光「骨齡」AI輔助判讀，應用於偏鄉醫療，可精確判讀孩子骨齡的發育狀況，讓孩子發育不要輸在起跑點。

(中時 )