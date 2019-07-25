據韓聯社報導，韓國青瓦台25日舉行國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，經分析判定當天朝鮮發射的飛行器是新型近程彈道導彈。

韓國聯合參謀本部此前表示，北韓當天淩晨5點34分和5點57分許在東部城市元山一帶向半島東部海域方向發射2枚疑似新型導彈的近程飛行器，飛行約430公里。

(旺報 )