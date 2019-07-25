韓青瓦台稱北韓發射新型近程彈道導彈 18:582019/07/25 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據韓聯社報導，韓國青瓦台25日舉行國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，經分析判定當天朝鮮發射的飛行器是新型近程彈道導彈。 韓國聯合參謀本部此前表示，北韓當天淩晨5點34分和5點57分許在東部城市元山一帶向半島東部海域方向發射2枚疑似新型導彈的近程飛行器，飛行約430公里。 (旺報 ) #導彈 #飛行器 #會議 #東部 #北韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸最新百強縣昆山拔頭籌 中部上榜數增 08:172019/07/22 兩岸 白宮開會 討論華為問題 17:072019/07/22 財經 白宮將召集科技企業 討論華為禁令 17:162019/07/22 財經 研議對華為讓步？ 美科技巨頭齊聚白宮 04:102019/07/23 全球財經 川普：與北韓關係友好 金正恩視察新造潛艇 20:302019/07/23 國際 頂新越南大幸福油案 關鍵會議記錄影本昨曝光 13:052019/07/24 財經 美財長下周一率團赴上海進行貿易談判 21:412019/07/24 財經 違反北韓制裁令 丹東鴻祥遭美起訴 04:102019/07/25 全球財經 《生醫股》藥華藥全球藥證布局再進一步，股價漲逾3.5％ 10:342019/07/25 財經 部署對台一線 陸作戰旅殲-20首曝光 10:432019/07/25 軍事 國際熱門新聞 最慘單季虧損！2大空難拖垮 波音爆737 MAX恐停產 - 國際 打華為還不夠！美國會準備封殺陸這產業 - 國際 中巴經濟走廊「蘇木段」高速公路提前竣工 陸外交部：為兩國人民帶來福祉 - 國際 - 旺報 畢生榮耀時刻！新英相女友爆這理由拒同框 - 國際 糟透！捍衛戰士續集國旗消失 美議員也看不下去 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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