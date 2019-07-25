張麗善（看板右一）在外傘頂洲舉辦行動主管會報，隨後進行淨灘活動。（張朝欣翻攝）

雲林縣長張麗善宣示海洋環境保護決心，25日率100餘名縣府人員搭船前往外傘頂洲，在縣境之南舉辦行動主管會報，隨後進行淨灘活動，呼籲民眾重視海洋垃圾問題，留給子孫1個乾淨美麗的海洋。

外傘頂洲為台灣最大的離岸砂洲，面積約100餘公頃，原本位處雲林縣口湖鄉海岸外側，後逐年向西南方向漂移，目前大部份沙洲已漂至嘉義縣海岸外側，但行政管轄權仍劃屬雲林縣口湖鄉，為雲林縣最南端的土地。

雲林縣長張麗善為展現海洋環境保護決心，25日行動主管會報特地移師外傘頂洲，會後並率副縣長謝淑亞、縣府1級主管、各相關局處人員117人進行淨灘，共清出30餘大袋垃圾，其中有不少是來自其他國家的境外垃圾。

張麗善表示，2001年前縣長張榮味曾指派副縣長高孟定率員至外傘頂洲高腳屋，懸掛「雲林縣口湖鄉蚶寮126之201號」門牌宣示管轄權；2006年她擔任立法委員，也曾前往外傘頂洲考查，希望配合觀光休閒漁業的發展，活絡外傘頂洲的經濟效益。

張麗善說，隨著2018年4月30日全國國土計畫公告實施，這塊長期被遺忘的國土再度引發注意，縣府將在縣國土計畫中加以規畫，利用豐富的漁業資源增加漁民收入，並配合口湖鄉箔子寮漁港發展港埠航運與海洋觀光。

張麗善強調隨著國土的開發利用，無論是漁業資源的汲取或是觀光產業的推廣，伴隨而來的隱憂是生態環境破壞，因此特別前往外傘頂洲淨灘，藉此呼籲大家正視海洋環境保護的重要性。

(中時 )