在大陸有「商界花木蘭」之稱的上市公司博信股份董事長羅靜，因被指涉及規模高達人民幣34億元（約新台幣155.7億元）的金融詐騙案而遭警方拘留，此案由其閨中密友舉發的詐騙案牽涉京東、蘇寧等十多家機構的供應鏈資金，震驚大陸商界。

據《中國新聞周刊》報導，今年6月20日，A股上市的博信股份和香港上市的承興國際實際控制人羅靜被上海警方刑拘，15天後，這兩家公司的公告訊息才確認此一消息。出生於1971年的羅靜另外還掌控新加坡上市公司Camsing Healthcare，2018年於木蘭匯俱樂部「最具影響力商界女性」評選中得票第一，在中國大陸被封為「商界花木蘭」。

報導說，羅靜在上月找上密友諾亞財富創始人汪靜波，希望汪繼續注入資金，但汪所掌控的諾亞財富旗下基金已為羅靜的承興國際發行接近34億元(人民幣，下同)的產品，為此，汪報警後，羅靜在汪的辦公室內被帶走。

羅靜被帶走15天後消息曝光，多家相關公司陸續被捲入，案情圍繞34億元供應鏈融資以及29億元商業保理融資，不過融資相關方京東、蘇寧則是否認與羅靜案有關。多家涉入這項私募基金的企業與諾亞財富相互指和推諉，讓整個事件變得愈加撲朔迷離。由於案情持續發展，引起負責金融監管的機構與保險公司高度關注。

報導指出，羅靜雖在過去幾年透過資本運作方式掌握3家上市公司，但財報數據卻出現高營收、低盈利現象，其中承興國際營收高達190.89億元，凈利潤卻只有4088.49萬元。

除了羅靜之外，博信股份財務總監姜紹陽也被警方控制，隨後該公司核心人物紛紛離職，相關員工亦開始接受警方調查。

羅靜被警方刑拘的消息傳出不久後，私募基金圈開始發生連鎖效應，羅的閨密汪靜波的諾亞財富因涉及羅靜案踩雷，再次震驚金融圈。案情擴大至更多與兩家公司有關的企業，括蘇寧在內的電商公司和雲南信託在內的金融機構，警方也發現私募基金公司有偽造收據與交易憑證等非法情事。

根據初步統計，此次踩雷事件涉及雲南信託、湘財證券、摩山保理、中糧信託、國民信託、中江信託等十幾家金融機構，涉入的金額分別有數億至十餘億元不等。目前案情還在持續發展中，大陸金融圈正在留意是否其連鎖效應會擴大成為金融風暴。

(中時電子報)