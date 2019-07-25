針對報導指出，創下巴基斯坦多項「之最」的中巴經濟走廊「蘇木段」高速公路於23日提前竣工一事，大陸外交部發言人華春瑩表示，該專案2016年8月正式開工，在23日已經提前竣工，在建設過程中，專案為當地創造了大量就業機會，約2.9萬個就業機會和崗位，培訓了一大批技術人員，相信專案建成之後，將會為促進兩國經濟發展，特別是巴基斯坦當地經濟社會發展發揮重大作用。

華春瑩表示，白沙瓦卡拉奇高速公路蘇庫爾至木爾坦段的全程是392公里，是中巴經濟走廊最大的交通基礎設施項目，也是中巴經濟走廊的早期收穫專案之一。

華春瑩表示，中巴是全天候戰略合作夥伴，中巴經濟走廊是中巴務實合作的標誌性工程，陸方願意與巴方繼續努力，堅定推進中巴經濟走廊的建設，不斷充實和拓展走廊內涵，實現走廊高品質發展，為兩國乃至周邊更廣泛地區的人民帶來更多實實在在的福祉。

(旺報 )