北京星際榮耀空間科技有限公司研製的雙曲線一號遙一長安歐尚號運載火箭，今天在酒泉衛星發射中心成功發射，這是大陸民營商業運載火箭首次入軌發射成功，並實現了「一箭雙星」。

此次發射的雙曲線一號遙一運載火箭採用三固一液的四級串聯構型，是截至目前大陸民營商業航太起飛規模最大、運載能力最強的運載火箭。本次發射攜帶了航太科工空間工程發展有限公司和北京理工大學的兩顆衛星及其他載荷與配重。

「這是一個技術上完全自主可控，經過周密驗證與全面測試的運載火箭。」北京星際榮耀空間科技有限公司電氣控制部副部長徐國光說，航太事業有其規律，從一顆釘子到一個系統，務必踏實求索，才能確保成功。

去年，該公司已經在海南發射場成功完成了「首飛箭」——雙曲線一號S火箭，通過此次亞軌道飛行驗證了多項運載火箭關鍵技術，最大飛行高度突破100km，最大飛行速度超過1200m／s。徐國光進一步說，亞軌道就好像發射一枚炮彈一樣，火箭會抛物線下落。入軌發射才會真正意義上實現繞著地球飛行。

(旺報 )