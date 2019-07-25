屏東縣竹田鄉長傅民雄因涉及工程弊案，25日遭屏東地檢署聲押獲准，傅民雄是繼佳冬鄉長龔日光、崁頂鄉長林光華被押後，屏東縣本屆第3名遭羈押的鄉鎮市長，消息傳出後再度引發政壇議論。
屏東地檢署是去年偵辦麟洛鄉公所工程弊案時，發現涉案廠商同時在竹田、佳冬等鄉有工程，兩鄉都有公務員疑似受賄，5月時由檢察官指揮警方及調查站，搜索兩鄉公所辦公室及相關人員處所，扣押相關資料，傳喚被告等人到案。
檢方訊後認定傅民雄、龔日光涉嫌利用鄉公所的工程案收受廠商賄賂，觸犯貪汙治罪條例，諭令各以20萬元交保，周姓及林姓包商各以15萬元及5萬元交保。
檢方6月19日再度傳喚龔日光，應訊認為龔涉貪嫌疑重大，且有串證及逃亡之虞，向屏東地院聲押獲准。7月24日再度傳喚傅民雄，訊後認為傅民雄涉貪情節重大，有串證及逃亡之虞，向法院聲押獲准。
縣府目前已指派前萬巒鄉長林碧乾代理竹田鄉長，26日上午10點在竹田鄉公所辦理交接。
(中時 )
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