美國陸軍下一代步槍，將會配備先進火控技術，包括數位攝影機、夜視系統、人工智慧，也要具備輕量、減噪等優點。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，根據聯合服務小武器計劃(Joint Service Small Arms Program )的資料，下一代部隊武器(The Next Generation Squad Weapon)預計具有機槍的火力與步槍的精確度，在準確性、射程、殺傷力都會提升，因此步槍也將導入先進火控光學系統、人體工程學等最新科技。

但是，槍支重量也必須控制，會採用輕質材料與輕型彈藥，減少槍聲和火光。最有意思的是改革是，新槍的瞄具是人工智慧微電腦，可用識別威脅程度和目標優先排序。

美軍希望新武器能與傳統光學器件和夜視設備相兼容，並且還將集成仍在發展中的或者將來更強的配件。根據規劃，新一代的步槍將取代現役的M4A1卡賓槍，新一代的機槍也將取代現役的M249機槍。

(中時電子報)