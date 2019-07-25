大陸外交部發言人華春瑩今日宣佈，應泰國外長敦．帕馬威奈邀請，大陸國務委員兼外交部長王毅將於30日至8月3日出席在曼谷舉行的中國—東協外長會、東協與中日韓外長會、東亞峰會外長會和東協地區論壇外長會，並對泰國進行正式訪問。

華春瑩介紹，東協是中國周邊外交優先方向和「一帶一路」建設重點地區。大陸高度重視中國—東協合作，雙方始終堅持聚焦發展、堅持與時俱進，合作涵蓋政治、經濟、人文等各領域，涉及次區域、地區和全球層次，堪稱引領東亞區域合作的一面旗幟。

華春瑩說，當前，中國—東協關係進入提質升級新階段，面臨更大發展機遇。大陸願與東協高品質共建「一帶一路」，深化務實合作，打造更高水準的戰略夥伴關係，構建更為緊密的命運共同體。同時，繼續妥善處理好南海問題，加強海上務實合作，共同維護地區和平穩定。

華春瑩表示，王毅將出席四場外長會，重點就中國—東協關係、東亞合作以及各方共同關心的國際地區問題同與會各國外長交換意見。在當前國際地區形勢面臨複雜變化、東亞區域合作機遇和挑戰並存的背景下，系列外長會將為各國開展對話、加強合作提供重要平台。陸方期待與各方共同努力，通過會議凝聚共識、提振信心，堅持多邊主義、堅持開放包容，推動東亞區域合作取得更大發展。

華春瑩表示，王毅訪問泰國期間將會見泰方領導人，同外長舉行會談。中泰是親密友好鄰邦，兩國高層交住密切，共建「一帶一路」合作成果豐碩。王毅此訪正值泰國新政府成立伊始，將傳遞中方高度重視中泰友好的信號，與泰國探討新形勢下鞏固傳統友誼、加強全面戰略合作的思路和舉措。泰國是今年東協輪值主席國，王毅還將就中國—東協關係和東亞合作與泰國深入交換意見。

(旺報 )