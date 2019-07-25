浪琴表有助婚姻宮，天王郭富城兩年前告別單身走進結婚禮堂。（Longines提供）

浪琴表有助婚姻宮，趙麗穎接下浪琴優雅代言人後，隔年就閃婚。（Longines提供）

浪琴表征服者系列V.H.P. 超高精準度男士石英表，3萬4200元。（Longines提供）

浪琴表征服者系列V.H.P.超高精準度珍珠母貝面盤點鑽時標女士石英表，9萬5100元。（Longines提供）

浪琴表1832系列女表，5萬8800元。（Longines提供）

浪琴表1832系列月相男表，7萬200元。（Longines提供）

浪琴表Conquest征服者系列藍色面盤月相女表，4萬1500元。（Longines提供）

浪琴表Conquest征服者系列藍色面盤男表，3萬8000元。（Longines提供）

近兩年浪琴表（Longines）喜事連連，品牌大使紛紛走入結婚禮堂，先是年過半百的天王級王老五郭富城閃婚，隨後趙麗穎也在去年宣布婚訊，而最勁爆的莫過於林志玲，今年6月在「相信愛情」的信念下找到幸福，讓浪琴總部十分開心，特別選在中國情人節前夕發表多款情人對表，祝福天下有情人終成眷屬。

台灣浪琴表指出，代言人結婚對品牌產生幸福效應，加上林志玲的「相信愛情說」太過強大，使得浪琴表不僅是高CP值的瑞士高級鐘表，更散發了浪漫粉紅泡泡，男女表的銷售業績不斷攀升，戲稱浪琴表有助婚姻宮，不僅要「相信愛情」，更要「相信浪琴」。

浪琴表在七夕情人節推出四款情人表，包括1832系列、Conquest征服者系列、Conquest征服者系列V.H.P.超高精準度閃光設定石英表和Legend Diver復刻傳奇潛水表，四款風格各異，適合不同個性和時尚品味的情侶。

風格優雅的浪琴表1832系列對表是以品牌問市的年分命名，經典不敗、不退流行，1832女表表徑為30mm，小巧迷人，全新登場的1832系列月相男表則是CP值超高，不僅搭載浪琴表獨家L899自動上鍊機芯，動力儲存64小時，加碼搭載高複雜的月相功能，售價只要7萬出頭，而月相又有「月亮代表我的心」的意涵，別具意義。

充滿運動風情的Conquest征服者對表則是動靜皆宜的表款，全新登場的藍色面盤充滿時尚感，適合喜歡運動和戶外休閒活動的都會男女，Conquest征服者月相女表搭載月相功能和精緻的鑽石時標，猶如一片藍色星空下的皎潔月亮，更能詮釋濃情蜜意。

浪琴表Conquest征服者系列V.H.P.對表則標榜V.H.P.（Very HighPrecision）的超高精準度，不僅實用，且有愛要及時的意義。至於浪琴表Legend Diver傳奇復刻潛水表則是剛中帶柔，充滿運動風與時尚感，適合熱愛冒險與流行時尚的愛侶。

(中時 )