光陽強打ABS車款，Racing S 125 ABS旗艦版，原價8萬6500元，扣除政府補助及品牌加碼，現省1萬4000元。（光陽）

機車安全配備再升級，加上受惠於政府補助，配備ABS（防鎖死煞車系統）功能的機車銷售成長快速，業者預估今年可望達到11.5萬台，較去年成長1.3倍。進一步觀察男女購買比例，女性從去年28%提升到今年33%，消費女力大爆發。

業者表示，女性消費者過去對規格、配備關注度較低，但國內用路環境常有施工，造成積水或因舖設鋼板遮蓋，讓機車騎士容易在經過時發生打滑，造成身體及車輛損傷，ABS即具備可降低車輛煞車打滑的效果，提升安全性，加上政府針對購買ABS版機車補助4000元，若再加上汰舊換新補助、品牌加碼促銷，往往一口氣可省下上萬元。

一名消費者楊小姐即表示，機車的安全性相當重要，不管是自己騎，或是將來買給小孩騎，如果價格差距不大的話，都會選擇升級安全性較高的車，另一名王先生也說，現在機車的性能都很好，加速也很快，年輕人騎乘很容易就超速，煞車的效果一定要好才放心。

暑假期間，機車市場都會隨著高中、大學先後放榜，進入銷售旺季，雖然暑假期間會有所謂民俗月的採購禁忌傳統，但是年輕族群反而較不受影響，廠方順勢推出新品與促案炒熱買氣。光陽昨一口氣推出3款ABS新車，其中Racing S 125扣除政府補助和品牌加碼，現省1.4萬元。

KYMCO Racing S 125有著仿賽跑旅的視覺感，配備BOSCH最新ABS 10M科技，重量較前代減少30%、體積縮小45%，並且能讓煞車能達到重機級的安全性，廠方甚至為其配置高抓地力熱熔胎，擁有更舒適、穩定的騎乘感。

(中時 )