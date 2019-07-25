委吳琪銘25日邀及內政部營建署及新北市政府相關單位，與新北市議員林銘仁、彭成龍至現場會勘，爭取和城路延伸至明德路一段。 （許哲瑗攝）

捷運樹林萬大線二期經費已獲行政院核定，新北市政府目前正在進行細部計畫，土城峰廷里長林献章及鄰長們擔憂，工程實施後恐帶來交通黑暗期，盼能打通和城路至明德路一段，減少延吉街車流量，提升道路安全，立委吳琪銘25日邀及內政部營建署及新北市政府相關單位，與新北市議員林銘仁、彭成龍至現場會勘，爭取和城路延伸至明德路一段。

吳琪銘表示，按照新北市捷運局的路線規劃，土城金城路三段至二段將採地下化方案，但此路段皆為捷運施工範圍，金城路也是土城連接三峽、中和的重要道路，捷運施期間，金城路車流將分散至鄰近街道巷弄，如延吉街、和城路等。

居民反映，捷運樹林萬大一期正如火如荼施工中，駕駛人為避開施工路段壅塞情形，紛紛改道至和城路，而和城路現況為6米以下巷道，車流湧進，造成該區交通壅塞，險象環生，若捷運二期工程動工，勢必會對鄰近區域交通帶來更大衝擊。

市議員林銘仁表示，中和二八張溝跟土城廷寮溝是相連的，台北縣時期，蘇貞昌縣長整治二八張溝，考量當時土城延吉街淹水嚴重，針對廷寮溝做局部整治疏濬，但改善範圍僅到延吉街23號，2010年周錫瑋擔任縣長時，延續蘇貞昌院長的政策，整治範圍到延吉街111巷，兩位縣長整治土城廷寮溝，大幅改善土城延吉街的排水，也開闢了和城路連通土城、中和。

市議員彭成龍表示，地方上有聽到民眾的聲音，希望能夠將和成路延伸到明德路。如果可行，將能夠紓解延吉街周邊交通擁擠的情況，也能夠提供給永豐工業區常有進出的大車一條更安全方便的道路，附近居民的交通相對的也會更安全，不過會否衍伸其他問題需要多方考量、凝聚共識，所以今天會同立法委員吳琪銘一起來會勘，也聽取相關局處專業的意見，如何能夠面面俱到，大家一起綜合評估。

立委吳琪銘表示，待市府將此案送至中央後，將全力爭取中央經費補助，讓和城路延伸，解決捷運施工所帶來的交通黑暗期的問題。

(中時 )