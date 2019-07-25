石岡反徵收聯合自救會長李蔚慈要求市府再給石岡一場說明會。（王文吉攝）

東豐快速道路二階環評公開說明會在豐原舉行，出席民眾相當踴躍。（王文吉攝）

東豐快速道路二階環評公開說明會25日在東勢、豐原兩地舉行，其中豐原場開始前，石岡代表提程序問題，遭市議員張瀞分指責「不要來亂啦！」石岡居民賴俊宏聽言，突然衝上前，一腳踢翻會議桌，全場頓時傻眼，警方見狀一擁而上，將他架離會場。張瀞分事後解釋，今天是開說明會，又不是開大會，沒有所謂的程序問題。

石岡居民賴俊宏因踢翻會議桌，遭警方架離，右手臂有挫傷痕跡。（王文吉攝）

石岡居民賴俊宏不滿「東豐快」路線喬來喬去，害他的農舍土地也要被徵收。（王文吉攝）

市議員王朝坤秘書林文龍稱他也東勢人，要求市府開闢道路應符合民眾期待。（王文吉攝）

賴俊宏被警方請到場外休息，仍難掩激動情緒，他坦言，踢桌動作很不理性，但實在忍無可忍。賴俊宏表示，他住在石岡區萬興里40多年，住處是1000多坪的合法農舍，隔壁有農民種植過貓，每年5、6月還有螢火蟲，生態豐富。

石岡反徵收聯合自救會長李蔚慈二度發言時，提到有心人刻意放話，分化她與石岡鄉親，一度激動落淚。（王文吉攝）

台中市建設局副局長顏煥義強調3場環評說明會都是公開的，沒有限制任何人不能參加，並強調民眾任何意見都會詳實記錄，提供環評委員參考。（王文吉攝）

賴俊宏強調，他並非阻擋興建「東豐快」，而是這條路線「喬來喬去」，本來道路距離他的住家約數10公尺，現在變成要徵收。賴俊宏說，昨天在石岡的說明會，他有登記發言，但時間一到，建設局等官員全都走人，環評說明會不是要讓民眾暢所欲言、表達意見嗎？

由於昨日石岡場說明會進行2個小時後，仍有10餘位民眾登記尚未發言，主席依時間表宣布結束，相關局處官員也跟著離席，引發民眾不滿。幾位石岡人25日下午參加豐原說明會，石岡反徵收聯合自救會長李蔚慈兩度登記發言。

李蔚慈拿起麥克風說，「我在這裡鄭重宣布，昨天石岡說明會是無效的」，我們照程序簽名發言，可是你們沒有尊重石岡鄉親完全發表完畢。李蔚慈還指控市府配合山城民代、東勢及新社里長卡位簽名發言，影響石岡居民表達意見權益，要求市府再給石岡一場說明會。

「石岡沒有擋路，我們要河床共構！」李蔚慈、賴俊宏等人認為，東豐快速道路共規畫4個路線方案，市府主推第4案「隧道方案」送環評審查。自救會主張第5案，應比照國道6號，採用以河床共構方式興建，避免徵收民地。

由於市府官員說明或民眾發言時，李蔚慈頻頻插話，市議員王朝坤秘書林文龍要求尊重他人發言權，兩人一度與大聲對罵。不過，林文龍發言時也站在李蔚慈立場，要求市府規劃開闢道路應符合民眾期待，他提到，國道6號可以河床共構，為何東豐快不能？而東豐快銜接台74線快速道路，應通盤考量是否會造成豐勢路塞車。

李蔚慈二次發言時說，她住家原本要被徵收，因路線調整路線而不用徵收，她怒指市府有心人士分化石岡人，私下跟鄉親放話說「妳家房子已經沒有要徵收，為什麼還要出來帶頭抗爭？」李蔚慈說到激動處突然飆淚，稱她不能背棄和她站在同陣線的石岡人，許多弱勢老農的農地被徵收後，除無以維生，還會喪失農保資格。

建設局副局長顏煥義解釋，3場說明會都是公開的，絕對不會拒絕石岡人參加東勢場，相對是在豐原舉辦，也沒有拒絕石岡人參加。如果民眾意見沒有講清楚或有疏漏，後續15天內都可以書面方式表達，任何意見我們都會記錄下來，提供環評委員參考。

(中時 )