行政院院會今天通過《中高齡者及高齡者就業促進法》草案，如果就業涉嫌就業歧視，最高可處150萬元罰鍰。對此，老盟表示，草案規定雇主應提供友善、安全的工作環境，雇主不得以年齡為由，予以差別待遇，希望可以改善僱主進用中高齡或高齡人員的態度。

據勞保局統計，截至108年5月65歲以上領取老年給付後再投保職災保險的有326634人，而繼續投保勞保人數則有144058人，而因投保職災保險不是強制性，因此估計目前仍有超過46萬名65歲以上民眾仍在工作。老盟說，台灣銀髮族再就業以有彈性的兼職工作為主，因為進入門檻低，工作較易上手，如摩斯漢堡、全聯社、統一超商等。

勞動保險司代理司長白麗真說明，已領取勞工保險老年給付及年逾65歲已領取其他社會保險養老給付再從事工作，或投保單位得為其辦理僅參加職業災害保險，而且是自願投保：至於勞退則是有工作，雇主就要提撥6％。

老盟表示，據主計總處人力運用調查顯示，中高齡與高齡者找尋工作遭遇主要困難原因依序為年齡限制、待遇不符期望、專業技能不符、教育程度不合等，目前台灣部分雇主對中高齡者刻板的印象，包括中高齡者體能差、反應慢、工作效率不佳、工作態度難以改變等，目前我國勞動法律欠缺對65歲以上就業者勞動條件的保障，積極扶助措施亦無，如果中高齡就業專法完成立法可保障高齡者勞動條件，讓高齡者的技術與經驗得以傳承。

(中時 )