美國食品藥物管理局2011年曾指，某種少見的T細胞淋巴癌，可能與乳房的植入物有關。為避免相關風險，該局日前要求愛力根公司（Allergan）回收紋理面乳房植入物。食藥署今跟進美國作法，要求業者一個月內回收，目前尚未掌握流向及回收量。

今年2月，立委林淑芬與台灣女人連線曾召開記者會，引用國外資料指出美國、英國、法國發現隆乳可能導致淋巴癌後，都採取蒐集病例、強制登記、拒絕安全許可等作為，呼籲食藥署積極把關。

此次回收的產品共有3款，包括娜琦麗矽膠乳房植入物（衛署醫器輸字第019946號）、「愛力根」娜綺麗矽膠乳房植入物（衛部醫器輸字第026658號）、「愛力根」娜綺麗音斯蓓拉矽膠乳房植入物（衛部醫器輸字第031266號）。業者今起全面停止出貨，正清查庫存並回收。

台灣美容外科醫學會理事長陳錫根表示，乳房植入物導致的T細胞淋巴癌是西方人的疾病，根據2017年的統計，在全球僅363例，發生機率約1-3％，以西方國家居多，呼籲民眾勿過於擔心。

陳錫根表示，民眾隆乳前，醫師都會預先告知植入物的廠牌，事後也會提供一張小卡供民眾參考。若擔心自己使用前述產品，可查看當時的卡片，或洽詢當時的醫師。隆乳後，如有出血、血腫的狀況，應保持警覺，儘速就醫。

食藥署醫粧組科長吳正寧表示，愛力根的產品自2015年起輸入台灣，至今的進口數為1.2萬，尚未查清民眾的使用量。食藥署已要求業者7月底前回報回收量及流向，並在1個月內完成回收。

至今為止，國內未接獲相關不良事件通報，為安全起見，食藥署已要求在所有乳房植入物仿單加註警語，並委託專業機構進行乳房植入物與T細胞淋巴癌相關研究。

(中時 )