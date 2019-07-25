對於有電視台因為引述羅智強臉書報導有網軍介入政黨初選，因而被裁罰20萬，羅智強今（25）日在臉書表示「很奇怪」，怎不罰他而跑去罰電視台？

今年5月有電視台引述台北市議員羅智強臉書，說有網軍介入政黨初選，報導的電視台因此被裁罰20萬元。

對此，台北市議員羅智強表示「很奇怪」，可以去罰他，怎會去罰電視台？現在不是天天拿《社維法》到處恐嚇人民嗎？他也等著被削腦袋！

羅智強表示，若說蔡英文是民主守護神，「你不是傻了，就是瘋了！」

(中時電子報)