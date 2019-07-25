電視台被裁罰 羅智強：我等著被削腦袋 20:062019/07/25 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北議員羅智強。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於有電視台因為引述羅智強臉書報導有網軍介入政黨初選，因而被裁罰20萬，羅智強今（25）日在臉書表示「很奇怪」，怎不罰他而跑去罰電視台？ 今年5月有電視台引述台北市議員羅智強臉書，說有網軍介入政黨初選，報導的電視台因此被裁罰20萬元。 對此，台北市議員羅智強表示「很奇怪」，可以去罰他，怎會去罰電視台？現在不是天天拿《社維法》到處恐嚇人民嗎？他也等著被削腦袋！ 羅智強表示，若說蔡英文是民主守護神，「你不是傻了，就是瘋了！」 (中時電子報) #羅智強 #網軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯這番話讓羅智強大讚 意外釣出死忠韓粉 13:232019/07/21 政治 真高雄市長!？ 綠媒做球反傷陳其邁 21:062019/07/22 政治 家樂福推網美級星座平安箱 1周吸20萬網軍 23:372019/07/22 旅遊 國安人員私菸案 羅智強一句話酸爆 00:012019/07/24 政治 網軍不安自首 黑韓無所不在 04:102019/07/24 政治要聞 整頓網軍 小英別搞錯方向 04:102019/07/24 政治要聞 卡神遭爆向韓兜售網軍被拒 柯：蟑螂也要討生活 12:312019/07/24 政治 私菸案棄車保帥？ 羅智強爆民進黨下一步... 16:042019/07/24 政治 三立韓網軍假新聞 NCC開罰20萬 16:192019/07/24 財經 搜索慢半拍 羅智強酸睡著還是死了 04:102019/07/25 政治要聞 政治熱門新聞 走私菸燒到陳菊 他曝：要小英的命 - 政治 藍綠對決最新民調 韓領先但非大贏 - 政治 私菸陋習？他爆蔡英文和馬英九最大區別 - 政治 私菸風暴對蔡英文有多傷？親綠民調看出玄機 - 政治 台東立委選舉 國民黨傳出震撼彈！ - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。