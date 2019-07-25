國安局人員涉嫌走私免稅菸入境，華航今日開記者會說明調查進度，董事長謝世謙雖然說「會負起完全責任」，但華航在記者會上的回應，仍將問題往下推，迴避高階主管的責任。交通部政務次長王國材說，部長林佳龍非常不滿意華航的內容，如果謝不繼續積極找出真相，提出請辭的話交通部「會同意」。
王國材說，昨天就交代華航要讓真相大白，查明2014年以前的違規資料，找出誰讓走私免稅菸變成習慣的，誰讓違規變成本行一部分，這麼重要的動作沒有做，陋習這麼久，卻只懲處現在違規的人，沒辦法解決問題。
談到謝世謙說要負起完全責任，王國材直言，若真的要負責，謝應該要主動提，表現出有負起責任的作為，交通部已經著手檢討他的責任。
王國材說，只是要華航找真相找成這樣，真相大白這麼困難嗎？根據謝世謙這幾天的表現，如果他覺得這樣就能結束了，謝說要負責任、提出請辭的話，「交通部會同意」。
若謝世謙沒有積極查出真相，也沒有請辭的話，交通部也會要他「負起責任」。
(中時 )
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